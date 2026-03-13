胃腸炎によってダメージを受けた腸内環境を整えることは、消化機能の正常化と免疫力の回復に重要な役割を果たします。プロバイオティクスやプレバイオティクスを含む食品の摂取は、腸内細菌叢のバランスを改善し、下痢症状の早期改善に寄与する可能性があります。本章では、必要な栄養素の補給方法と腸内環境を整える具体的なアプローチについて解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡