【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、“元・最強の殺し屋”である＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞の高い戦闘能力を感じさせるIMAX(R)ポスターが公開された。 ■超絶バトルアクションを感じさせるダイナミックなビジュアル 推定体重140キロのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本。本気モードになると、最