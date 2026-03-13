●イランへの攻撃はサプライチェーンに深刻な打撃 今回の本題に入る前に、2月28日に開始された米国・イスラエルによるイランへの攻撃について触れておく必要があるだろう。 米国側から詳細な軍事目的が発表されていない現状、この紛争が経済に与える影響を正確に予測することは困難だ。しかし、トランプ大統領が主張するように「4週間から5週間程度」で事態が収束しなければ、株価にはネガティブな影響が及ぶ可能