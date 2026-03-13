13日10時現在の日経平均株価は前日比787.57円（-1.45％）安の5万3665.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は640、値下がりは876、変わらずは71。 日経平均マイナス寄与度は246.01円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が146円、東エレク が123.34円、ファストリ が69.79円、ファナック が30.58円と続いている。 プラス寄与度トップは三菱商 で、日経平均を8.82円押し上げている。次いで丸紅 が8.79