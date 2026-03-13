スターバックスから、シュークリームの味わいをイメージした新作ビバレッジ『シュークリーム フラペチーノ』と『シュークリーム ラテ』がきょう・13日より全国の店舗で発売する。カスタードのような濃厚な甘さのホイップと、シュー生地を思わせる香ばしいクランチが重なり、ひと口でシュークリームを頬張ったような味わいが広がる春の新作。韓国のスターバックスで春のシーズンに人気を集めてきたビバレッジに着想を得た、日本初