5人組グループ・嵐の二宮和也が12日、自身の公式Xを更新し、北海道で海鮮丼を食べたことを報告した。【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を二宮は「見てくれ。信じられるかぃ？これが今日のお昼に頂いたんだせ？北海道記念に頂きました」とつづり、豪華な海鮮丼の写真を公開。続けて「（あまり海鮮が得意じゃない人間です）」とコメントし、普段は海鮮が苦手であることも明かした。この投稿にファンからは