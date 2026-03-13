TBS熊崎風斗アナウンサー（36）が13日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。プライベート情報を明かし、出演者を驚かせた。熊崎アナは、この日番組を欠席した赤荻歩アナに代わって出演。ホットプレート料理企画の進行を務めた。「今日は先輩の赤荻アナウンサーがご長男の卒業式ということで。おめでとうございます」と赤荻アナの欠席理由を説明し、「代わりに、私も3人の父でもありますTBSアナウンサー熊崎風斗が担