埼玉県立小児医療センターで2025年、白血病治療を受けた患者3人のうち10代の男性1人が死亡、2人が重体となったことが明らかになった。患者3人の体内から、本来髄腔内には使用しない抗がん剤「ビンクリスチン」が検出された。病院側は会見で「調剤や投与の手順に落ち度はなかった」と説明している。通常使われない「ビンクリスチン」が3人の髄液から検出埼玉県の病院で、抗がん剤の注射後に患者が死亡した問題。今後、警察が調べる