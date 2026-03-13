JR東日本によりますと、13日午前9時すぎ、常磐線の特急「ひたち」3号が茨城県水戸市の内原駅付近の踏切で、進入してきた車と衝突したということです。ケガ人がいるかどうかなど、詳細はわかっていません。事故の影響で、土浦駅と勝田駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。