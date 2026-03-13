準々決勝先発…その後ドジャースに戻るという報道が“訂正”野球日本代表「侍ジャパン」に加わっている山本由伸投手（ドジャース）の今後についての情報が錯綜し、日本のファンが悲鳴を上げている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）からいつドジャースのキャンプに戻るかという報道が二転三転。Xには「ややこしい」「びっくりした良かった」との声が並んだ。山本は日本時間15日に行われるベネズエラとの準決勝に先発