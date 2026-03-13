先住猫の鳴き声に合わせる子猫。親分と子分のような可愛すぎるやり取りに、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は10万回を超え「2匹揃って可愛すぎます」「すぐご飯の用意を～」「可愛すぎて堪らんw」といったコメントが集まっています。 【動画：『先輩猫が鳴いた次の瞬間』、となりにいた子猫が…まるで親分と子分のような『可愛すぎるやり取り』】 「お腹すいた！」と息ぴったりな鳴き声 Instagramア