記事ポイント「View Stage Collection Vol.33」で第10期専属モデル6名と準専属モデル4名が決まりました。2025年度は全国9都市で公開ランウェイ審査を実施し、延べ約350名が挑戦しました。第11期専属モデルオーディションは2026年3月15日の沖縄ステージから始まります。全国で行われた公開ランウェイ審査を経て、「View Stage Collection Vol.33」で新たな専属モデルが決まりました。延べ約350名が挑戦し、最終審査を通過した6名が