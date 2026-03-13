日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のHARUAが、21日発売の美容誌『MAQUIA』5月号（集英社刊）特別版の表紙を飾る。【写真】モードな雰囲気漂う&TEAM・JO＆HARUA圧倒的なパフォーマンスで、国境を越えてグローバルに活躍する&TEAM。HARUAは、透明感あふれるビジュアル、楽曲ごとにガラリと印象を変える豊かな表現力に加え、バラエティ番組などで見せるトーク力も話題となっている。特別版表紙の撮影では、