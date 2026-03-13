シンガー・ソングライターの関取花（35）が13日、新曲「ご報告」のリリースを通して結婚を発表した。【画像】直筆で！コメントを発表した関取花関取は「私事で大変恐縮ですが、この度結婚いたしました！」とコメント。「どのようなご報告の仕方が一番私らしいかなと考えた結果、歌というかたちになりました」と発表に至った経緯を説明した。楽曲はアコースティックギター弾き語りの一発録り。婚姻届の保証人として両親にサイ