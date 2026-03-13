テレビ東京は14、21日、放送中の『新美の巨人たち』（毎週土曜 午後10：00）で2週にわたってスペインの2つの奇想建築に触れる旅を放送する。【番組カット】オッシャレ！カメラを向ける磯村勇斗前編となる14日は、1時間スペシャルを放送。世界中の人々を魅了し続ける2つの建築を巡るのは、番組のナレーターを務める磯村勇斗。今回はアートトラベラーとして、日本から1万キロ離れたスペインを訪ねる。前編（14日）に訪れるのは