とちぎテレビ 宇都宮財務事務所が１２日に発表した栃木県内の法人企業の景気予測調査によりますと、２０２６年１月から３月にかけての企業の景況感を示す指数は２期ぶりのマイナスになりました。 この調査は宇都宮財務事務所が３カ月ごとに行っているもので、今回の調査では県内１２９の企業が回答しました。 景況感を示す値（ＢＳＩ）は自社の景気の状況が前の３カ月と比べて「上昇した」と答えた企業の割合から「下降し