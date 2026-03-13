昨年12月の劇場公開以降、国内興行収入150億円を超える大ヒットを記録した、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』のブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイセット、DVDが5月20日に発売される。本日（3月13日）からは、デジタル配信（購入）も開始となっている。【動画】『ズートピア2』本編シーン無料プレビューこの冬最大級のヒット作として話題を集めた本作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもな