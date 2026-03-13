シンガー・ソングライターの関取花（35）が13日、Xを更新。結婚を報告した。関取はこの日、新曲「ご報告」を配信リリースしたことを告知するとともに、「タイトルの通りですが、結婚しました！」と報告。「歌も人生も、変わらず全力で。ギター担いでどこまでも！これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひ聴いてください」と呼びかけた。自筆の文書でも結婚を報告するとともに、「どのようなご報告の仕方がいちばん私らしいかな