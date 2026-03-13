聖飢魔IIのメンバー「ジェイル大橋」としても知られるギタリストの大橋隆志（60）が13日までに公式サイトを更新。頸椎（けいつい）症性脊髄症を患っていたことを公表し、手術を受けたことを報告した。大橋は「私、大橋隆志は過去の度々の事故による影響から、頚髄症を患っておりました」と書き出し、「ここ数年は特に症状が悪化し、左腕の痛みや手指・足の痺れ、麻痺といった運動障害に悩まされ、ギターも思うような演奏ができない