元モーニング娘。の中澤裕子（52）が12日までに、インスタグラムを更新。同じく元モー娘でタレントの矢口真里（43）とのツーショットを公開した。中澤は「大好きな矢口と一緒に長崎の街に行ってきました」と報告。長崎駅で矢口と写るツーショットを載せ、「おすすめのお店でたくさん飲んで!食べて!楽しかったなぁ」と振り返り「プライベートでも何度も遊びに行くほど長崎は好きです」と明かした。フォロワーからは「裕ちゃん＆