グラビアアイドルみねりおが12日、インスタグラムを更新。小面積のビキニ姿を投稿した。みねは「…たゆんっ」とコメントし、小面積の黒ビキニ姿を投稿した。98センチの迫力満点バストが、ビキニのひもに食い込むセクシーな様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「たゆんたゆん」「カワイイですネ…」「NICEボディ」とコメントが寄せられている。みねは身長167センチ、スリーサイズはB102−W57−H90センチ。SNSのプロフィル