元モーニング娘。の田中れいな（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。子どもとのショットを公開した。田中は「おはよう私の顔の上に足置いて安心するのか熟睡しております」とコメントし、寝ている子どもの足とのショットを投稿した。「ぐっすり寝てくれるなら、どうぞいつまでも置いてください笑#小さい足#愛おしい#癖強い寝方#朝ご飯食べたいのですが」とつづった。この投稿にフォロワーからは「すっぴんれいな久しぶ