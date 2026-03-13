元モーニング娘。加護亜依（38）が12日までに、インスタグラムを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドを現地で観戦したことを報告した。加護は「WBC観戦してきましたぁ！2回見に行くことが出来て幸せでしたあいぼんキッズも興奮MAX」と報告し、ユニホーム姿を投稿した。続けて「お家でNetflixでも見ていましたがやはりやはり現地で見るのは迫力もすごくてほんとに感動でした」と感想をつづった。この投稿