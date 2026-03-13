3月13日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日は晴天から急変の恐れ 今日は朝から青空が綺麗ですが、天気の急変には注意してください。昨日から大気が不安定な状態が続いていて、局地的に雨が降る所がありそうです。急に狭い範囲でザッと降って、雷を伴う恐れもあります。山間部では雪が降る所もあるでしょう。現在は福岡や佐賀など九州北部で雨雲が多くなっていますが