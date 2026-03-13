第1ラウンド、2アンダーで暫定17位の松山英樹＝TPCソーグラス（共同）【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのプレーヤーズ選手権は12日、フロリダ州ポンテベドラビーチのTPCソーグラス（パー72）で第1ラウンドが行われ、日没のため4選手がプレーを終えられなかった。順位は全て暫定で松山英樹は3バーディー、1ボギーの70で17位、71の久常涼は30位、73の金谷拓実は52位につけた。マーベリック・マクニーリー