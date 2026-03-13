フジテレビ情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）が12日に公式インスタグラムを更新。同局アナウンサー小室瑛莉子（27）の近影を投稿した。公式アカウントでは「小室ですもうすぐ春ですね！」と小室アナがあいさつし、笑顔の近影を公開した。続けて「衣替えしたいのですが、まだ朝晩は冷えるのでダウンを手放せず、、1年の中で1番たんすがぎゅーぎゅーです。新年度に向け断捨離もして早く整理したい！」と近況をつ