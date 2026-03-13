東かがわ警察署 78歳の親の頭を殴るなどしたとして、東かがわ市帰来の無職の男（46）が13日、暴行の疑いで逮捕されました。 東かがわ警察署によりますと、男は12日午後８時30分ごろ、自宅で同居する親子関係の男性（78）の頭を手で殴り、左足を蹴った疑いが持たれています。 男性からの被害届を受けて、警察が男の容疑を裏付けて逮捕しました。 警察の調べに対して男は「事実の概要に間違いありません」と容疑を認め