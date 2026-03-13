TBSの赤荻歩アナウンサーが、13日放送の同局系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）を欠席。代役を熊崎風斗アナが務めた。【写真】代役を務めた熊崎風斗アナ（右）この日はホットプレートを使った料理対決の進行役として、熊崎アナが登場。熊崎アナは「今日、先輩の赤荻アナウンサーがですね、ご長男の卒業式ということで、おめでとうございます」と、赤荻アナの欠席理由を説明し、共演者からは「おめでとう！」と