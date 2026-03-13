元テレビ朝日の玉川徹氏が１３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ＷＢＣ日本代表が過去３回も優勝している強さを「ど素人なりに考えた」持論を展開。川崎宗則氏も「一理どころか百理ぐらいある」と同意した。この日はＷＢＣについて特集。日本の対戦相手はベネズエラに決まった。メジャーリーガーが多数いるチームで、日本にとってもかなりの強敵になる。玉川氏は、準々決勝に進んだチームは「どこも強い」と