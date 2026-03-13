前西武監督の松井稼頭央氏（50）が13日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、日本代表「侍ジャパン」対ベネズエラ戦について解説した。松井氏は「アクーニャ選手がトップバッターでいきなり来るので、いきなり大谷選手を迎えるじゃないですけど、それだけピッチャーも神経を使うと思います。アクーニャ選手をいかに塁に出さないか