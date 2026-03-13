大さじ1杯のお酢が内臓脂肪も体調不良も撃退する理由 バリエーションを楽しんで毎日摂取 お酢の主成分である酢酸には、脂肪の合成を抑制し、かつ脂肪の燃焼を促す作用があります。また、食後の血糖値上昇を抑制する、高血圧を防ぐ、疲労を回復するなどの効果もあります。 大手醸造メーカーの株式会社 Mizkan Holdingsの調査によると、肥満気味の人が毎日大さじ１杯（約１５㎖）のお酢を含む飲料（５０