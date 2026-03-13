これを知っているだけであなたも聞き上手になれる！話を聞くときの二つのポイント タイミングをうまく使って「聞いてますよ」アピール 昔から、「話し上手は聞き上手」と言われます。人とのコミュニケーションを円滑にするには、話すスキルに加えて、上手に聞くスキルも身につけておきましょう。 いくら相手の話が退屈でも、上の空で対応するのはＮＧ。お互いの関係が悪くなりかねません。「話をしっかり聞いていま