部下の生産性を高めるには叱るべき？褒めるべき？ 他人からの評価が行動に影響する わたしたちはさまざまな場面で他者から何らかの評価を受けています。その代表的な例が、肯定と否定です。自分が持つ意見（考え）に対して「そう思う」または「そう思わない」という評価を受けることで、自分の態度に変化が生じます。 肯定された場合は、自分の意見に確信を持ち、以降もその意見を持ち続ける傾向が強くなります。否定された場合