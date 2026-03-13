１３日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比８６５円安の５万３５８７円と続落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが７３９ドル安と下落。ナスダック指数も反落した。原油価格の上昇を警戒した売りが膨らんだ。米国市場の下落を受け、日経平均株価は値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５９円１０銭前後と前日夕方に比べ円安で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ