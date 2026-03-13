＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】取組中に“異変”を察知した瞬間激しい立ち合いの直後、取組中に力士が“異変”を察知。自らの手に視線を落とす珍しい一幕があった。取組後にも左手を気にするただならぬ様子に「折れた？」「大丈夫か」などファンから心配の声が相次いだ。三段目六十枚目・流馬（放駒）が三段目五十八枚目・東華山（玉ノ井）を押し出しで下した。流馬は2勝目（1敗）を挙げ