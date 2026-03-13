ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂがカイ気配を切り上げている。１２日の取引終了後、米Ｒｅｃｅｐｔｏｒ．ＡＩ社と創薬提携契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入った。タンパク質－タンパク質相互作用（ＰＰＩ）及び膜タンパク質を標的とした新規低分子医薬品の探索に関する創薬提携契約で、まず代謝性疾患領域における特定のレセプターを対象として、ＰＲＩＳＭバの化合物空間と、Ｒｅｃｅｐｔｏｒ．ＡＩ社の分