タイミーは物色人気を集めている。１２日取引終了後、６カ月の変則決算となる２６年４月期通期の連結業績予想を上方修正し、売上高を２０５億３００万～２０９億１３００万円、営業利益を３７億４６００万～４１億３７００万円と発表。これが好感されている。 従来予想のレンジは売上高が１９２億２８００万～１９９億７５００万円、営業利益が３１億２８００万～３６億８８００万円だった。