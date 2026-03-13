ヨシックスホールディングスが３日ぶりに反発している。１２日の取引終了後に、２６年３月期の期末配当予想を１４円から１６円へ引き上げ、年間配当予想を３０円（前期２８円）へ増額修正したことが好感されている。また、同時に発表した２月度の月次売上高は、既存店売上高が前年同月比４．８％増となり、８カ月連続で前年実績を上回った。 出所：MINKABU PRESS