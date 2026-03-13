ＶＡＬＵＥＮＥＸがカイ気配のまま上昇している。同社は１２日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比６４．６％増の４億２３００万円、経常損益が６４００万円の黒字（前年同期は１億２６００万円の赤字）となった。大幅増益で黒字転換したことを好感した買いが集まっている。俯瞰解析アルゴリズムを活用したコンサルティング事業が好調に推移した。コ