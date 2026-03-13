巴工業は続落。１２日取引終了後、第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算を発表。売上高は１５３億３３００万円（前年同期比１．６％増）、営業利益は１６億７２００万円（同６．８％減）だった。機械製造販売事業、化学工業製品販売事業ともに堅調で増収を確保した一方、利益面では人件費を中心に販管費の増加が重荷となった。通期で増収増益を見込んでいるだけに、ややネガティブ視されているようだ。 出所