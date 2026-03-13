FC町田ゼルビアは13日、MF黒川淳史(28)がヴァンフォーレ甲府へ完全移籍することを発表した。黒川は2023年に町田へ加入し、同年7月からRB大宮アルディージャへ期限付き移籍。町田に復帰した翌年は3月から水戸ホーリーホックへ期限付き移籍すると、25年はブルガリアとラトビアへ期限付き移籍していた。昨年7月から半年間プレーしたFKトゥクムス2000(ラトビア)ではリーグ戦12試合1得点だった黒川は町田を通じて「FC町田ゼルビア