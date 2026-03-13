BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月6日～2026年3月15日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[サラ エラニ / ジャスミン パオリーニ] 0 - 2 [テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第9日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子ダブルス準決勝で、第1シードの