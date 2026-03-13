13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比41.5％増の810億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.9％増の526億円となっている。 個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅアルミニウム上場投資信託 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場