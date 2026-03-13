◇米男子ゴルフツアープレーヤーズ選手権第1日（2026年3月12日フロリダ州TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）「第5のメジャー」が開幕し、第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。松山英樹（34＝LEXUS）は3バーディー、1ボギーの2アンダー70で回り、17位で発進した。首位とは3打差。久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、3ボギーの1アンダー71で30位。金谷拓実（27＝S