アメリカ・バージニア州の大学で男が銃を乱射し、3人が死傷しました。男は取り押さえられた際に死亡し、警察はテロとみて捜査しています。バージニア州のオールド・ドミニオン大学で12日、予備役将校訓練課程の授業中に男が教室に侵入し、銃を乱射しました。この銃撃で大学の関係者1人が死亡し、2人が負傷しました。男は学生らに取り押さえられた際死亡しました。捜査当局によりますと、男は元陸軍州兵のモハメド・ベイラー・ジャ