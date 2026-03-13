織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW／毎週日曜22時放送・配信）より、亀梨和也と満島真之介の熱演がほとばしる、乱世を生きる漢（おとこ）たちの生き様を映し出した本編映像が解禁された。【動画】漢たちの生き様を映した『北方謙三水滸伝』本編映像本作は、シリーズ累計発行部数1160万部を超える北方謙三の大河小説『水滸伝』を実写化。解禁された映像は、政府側の巡検使として梁山湖を訪れた楊志（満島真