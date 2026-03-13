１３日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）で長嶋一茂が司会の羽鳥アナウンサーとコメンテーターの玉川徹氏にいじられる場面があった。番組では第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝での日本の対戦相手がベネズエラに決まったことを報じた。また過去５回の開催で日本が３回優勝していることを紹介。これに一茂は「カーリングとかは急造チームじゃダメだけど、野球