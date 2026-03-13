メッツは１２日（日本時間１３日）、２０００年に監督としてチームをワールドシリーズに導いたボビー・バレンタイン氏（７５）と好打の外野手だったリー・マジーリ氏（７０）の球団殿堂入りセレモニーを５月３０日マーリンズ戦の試合前に行うと発表した。バレンタイン氏は１９９５年と２００４年から０９年までロッテの監督を務めたことで日本でも知られる。メッツ指揮官として１９９９、２０００年と２年連続ポストシーズン進