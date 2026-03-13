英国遠征を控える森保ジャパンは28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。12日に「遠征メンバーは19日発表」とアナウンスされたが、注目はリハビリ中のMF久保建英（24=レアル・ソシエダ）のメンバー入りはあるか、である。【もっと読む】森保ジャパンの人選に大変動！「代表歴無関係」の新機軸にJリーグGKが鼻息荒げるワケ久保は1月18日のバルセロナ戦で左太もも裏の肉離れで戦線離脱。チームの全体練習