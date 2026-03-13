米価は徐々に下落しているが、いまだ割高だ。農水省の発表（6日）では、今月1日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格（税込み）は、4073円だった。3週連続の値下がりだが、依然として4000円台の高値を付けている。【もっと読む】中東情勢悪化で日本の農業に大打撃…ほぼ全量が輸入依存の原油&肥料高で“二重苦”にコメ業界では、長引く米価高騰への懸念が一層強まっている。JA全中の新会長に